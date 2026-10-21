Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli aralarında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul'unda olduğu 33 ilde operasyon düzenlendi.
101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.