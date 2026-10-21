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Türkiye
TRT Haber 21.10.2026 05:51

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli aralarında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul'unda olduğu 33 ilde operasyon düzenlendi.

101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

78 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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