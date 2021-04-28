Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Işık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da dron ile yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 15 sürücüye para cezası uygulandı. Yeni aldığı aracıyla ilk cezasını yiyen sürücülerden biri, "Aracı dün almıştım. İlk cezam da kesilmiş oldu" dedi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ankara karayolunda dron destekli denetim yaptı.
2 saat süren denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 15 sürücüye para cezası kesildi.
"İlk cezamda kesilmiş oldu"
314 lira cezai işlem uygulanan sürücülerden Ş.D., kendisine ceza kesen polis memuruna “Kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldım, arkamdan hızla tır geliyordu. Üstelik aracı da dün almıştım. İlk cezam da kesilmiş oldu” dedi.
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