Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden ikisinin meslekten ihraç edilmiş zabit katibi olduğu, diğerlerinin de arandığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobillerle yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Çimendere Mahallesi'nde durdurduğu iki otomobilde bulunan M.K, H.İ.K, A.B, Y.E.K ve F.İ'yi gözaltına alındı.
2'si meslekten ihraç edilmiş zabıt katibiydi
Şüphelilerin üzerinde 4 bin euro ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerden M.K. ve H.İ.K'nin meslekten ihraç edilmiş zabit katibi olduğu, diğerlerinin de arandığı belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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