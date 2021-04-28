Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuaför ve berberlerde tam kapanma yoğunluğu
17 günlük tam kapanma öncesinde kuaför ve berberler yoğun mesai yapıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak.
17 günlük tam kapanma kararının ardından, kuaförler ve berberlerde yoğunluk oluştu. Kapanma saatlerine kadar randevular doldu.
Kuaför Yasin Arslan, randevu sistemiyle çalıştıklarını söyleyerek, "Perşembe 19.00'a kadar hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
Kuaför ve berberlerde koronavirüs önlemleri de daha sıkılaştırıldı. İşletmelerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriliyor.
Haber: Sabahnur Sayılgan, Emre Yüncü
Etiketler: Sosyal Mesafe Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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