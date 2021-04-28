Sokağa çıkma kısıtlaması, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak.

17 günlük tam kapanma kararının ardından, kuaförler ve berberlerde yoğunluk oluştu. Kapanma saatlerine kadar randevular doldu.

Kuaför Yasin Arslan, randevu sistemiyle çalıştıklarını söyleyerek, "Perşembe 19.00'a kadar hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kuaför ve berberlerde koronavirüs önlemleri de daha sıkılaştırıldı. İşletmelerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan, Emre Yüncü