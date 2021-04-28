Ocak ayında, Adana merkezli düzenlenen ve 49 zanlının yakalandığı operasyonda, oto hırsızlığı yapan suç örgütü çökertildi.

Operasyonun detayları ise dikkat çekti.

Polis, hırsızları kaportacı ve temizlikçi kılığında izledi

Bir otomobildeki motor ve şasi numarası değişikliğinden yola çıkan polis, takip sürecinde farklı kılıklara bürünerek hareket etti.

Kaportacı ve temizlikçi kılığına giren ekipler, zanlıların adreslerini tespit etti.

Şüphelilerin, çaldıkları ya da değerinin altında aldıkları hacizli araçlara aynı model ve renk hasarlı araçların şasi numarasını işleyip sattığı belirlendi.

Binanın çatısında cip bulundu

Operasyonda 12'si çalıntı, 18'i hacizli olmak üzere 30 araç ele geçirildi.

Hacizli bir cip ise Mersin'deki 5 katlı binanın çatısında bulundu. Cip, binanın çatısından vinçle aşağıya indirildi.

Soruşturma kapsamında 49 şüpheliden 20'si tutuklanmıştı