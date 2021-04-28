Kemal Reis Mahallesi’nde yaşayan Mehmet-Sevil Baykalöz çifti ve oğulları Ahmet Baykalöz, evde bulundukları esnada üst komşularından gelen gürültüden rahatsız oldu.

Bunun üzerine Sevil Baykalöz, üst komşularının kapısını çalarak uyarmak istedi.

Kapıyı açan kadın komşusu İlkay D., "sen bunun için mi benim kapıma geliyorsun, neden geliyorsun?" diye bağırmaya başladı.

Daha sonra İlkay D.'nin eşi İbrahim D.'de olaya müdahil olarak bağırmaya başladı.

“Kasaları kafama attı”

Sesleri duyan oğlunun 2. kattaki evlerinden gelerek, "anneciğim hadi yürü aşağıya inelim" dediğini aktaran

Sesleri duyan oğlunun gelerek kendisini eve indirmeye çalıştığını söyleyen Baykalöz, “Bu esnada oğluma da hakaretler etmeye başladılar. Oğlum da duruma tepki gösterince arkasından eşim geldi ve bu esnada üst kattaki komşumuzun karşı komşusu olan ağabeyi de olaya dahil olarak kapıyı açar açmaz evin içerisindeki kasaları kafama atmaya başladı. Kardeşi de kendi evinin içerisindeki sunta parçalarını bizlere atmaya başladı. Yağmura tutulmuş gibi olduk” dedi.

“Çocuğumu yerlerde sürüklediler, eşimi darbettiler”

Komşularının kendilerinden şikayetçi olduklarını ifade eden Sevil Baykalöz, “Onların ifadelerinin ardından polisler gelerek bizleri de ifademizi almak için karakola götürdü. İfade işlemlerinin zaman almasının ardından taksiyle evimizin bulunduğu apartmanın önüne geldik. Bu esnada garajın önünde siyah bir arabanın olduğunu fark ettik. Aracın içerisinden 3 kişi indi ve oğlumun yanına gelerek, 'gel bakalım sen' diyerek oğluma sert bir uyarıda bulundular. Oğlum da kişilere ‘İlkay ablalar mı sizi gönderdi?’ deyince saldırmaya başladılar. Bunun üzerine eşim de olaya müdahil oldu. Çocuğumu yerlerde sürüklediler, eşimi de darbetmeye başladılar. 5-6 kişilik kalabalık bir gruptular. Eşim ayrı oğlum ayrı bir yerde yatarken, beni de kolumdan tutup bir kenara ittiler. Benim ‘polis’ diye bağırma seslerimi duyan komşularımızın geldiğini görünce kaçtılar. Komşularımızın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırıldık ve eşime serum ile müdahale edildi. Kocamın başı üç yerinden şişerken, alnında da çizikler oluştu. Hastanedeki tedavimizin ardından darp raporlarını alarak karakola gittik ve şikayetçi olduk” diye konuştu.

“Hukuki olarak sonuna kadar gideceğiz”

Hukuki olarak gereken mücadeleyi vereceklerini söyleyen Mehmet Baykalöz ise, "Binada yaşanan arbedenin ardından komşularımız karakola gidip şikayetçi oldular. Haliyle biz de kendilerinden şikayetçi olduk. Karakol dönüşü evimizin önünde duran siyah araçtan kalabalık bir grup indi. Şahıslar oğluma, ‘gel biz seninle konuşacağız, bir yere kadar gidelim’ dediler. Ben buna mani olmak için ‘benimle konuşun’ dememe kalmadan arkadan 5-6 kişi bize saldırmaya başladı. Görüntülerde mevcut; yerlerde sürünüyoruz. Komşuların gelmesiyle şahıslar kaçtı ve ardından polisler ile ambulans geldi. Biz bu olaydan şikayetçiyiz. Darp raporları ve görüntüler elimizde var. Hukuki olarak işin sonuna kadar gideceğiz” dedi.

Ahmet Baykalöz ise şu açıklamayı yaptı:

"Tekmeler ve tokatlar ile babamı ve beni darbettiler. Bu tarz durumların bir daha yaşanmaması için hukuki açıdan elimizden ne geliyorsa onu yapacağız".

Saldırı anı kamerada

Öte yandan saldırı anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bina içerisine giren kişiler daha sonra aşağıya inerek aracın yanına geliyor. Daha sonra ailenin geldiğini görünce araçtan çıkan kişiler saldırmaya başlıyor. Anne Baykalöz ise eşi ve çocuğunu kurtarmaya çalışıyor.