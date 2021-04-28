Yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesinde vatandaşlar dükkanlar önünde yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve iş yerlerinde bulunan kasaların önlerindeki kalabalık dikkat çekti.

Kadıköy'deki birçok hobi ve kırtasiye dükkanı, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde müşterilerini kabul etti. Tam kapanmanın ardından mağazalar satışlarına çevrim içi devam edecek.

Ahşap boyama çok talep görüyor

Hobi ürünleri satan mağazanın müdürü Mehmet Şirin, kapanma sürecinde evlerinde zaman geçirecek vatandaşların genellikle hobi ve sanatsal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Şirin, vatandaşların bu dönemde evde hobi faaliyetlerini sürdürmek için sanatsal malzeme, hobi boyama ve ahşaba çok talep gösterdiğini anlattı.

"Vatandaşlar telaş halinde alışverişlerini yapıyorlar. Daha çok ahşap ve yağlı boyaları, seramik malzemeleri, fırça ve tuvalleri tercih ediyorlar. Orta ölçekli, çok fazla masraflı olmayan ürünler. Pandemi başladığından beri de ürünlerimiz tercih edilmişti. Ahşap boyama çok talep görüyor. Bir şekilde iyi bir hobi. Sulu boyada da çok ciddi bir talep var. Yarın son gün ama online satışımız devam ediyor."