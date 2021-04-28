Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
1500 yıllık Tevrat'ı satmak isteyen 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da 1500 yıllık Tevrat'ı satmak isterken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu şüphelilerin ellerindeki Tevrat'ı satacakları bilgisi üzerine harekete geçti.
Yağbasan mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1500 yıllık Tevrat ele geçirildi.
Operasyonda M.Ç. ile Suriye uyruklu oldukları belirlenen B.S., M.D., J.J. ve M.K. yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen Tevrat'ın müzeye teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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