Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da iki kardeş sulama kanalında boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Ahmet Aslan ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi Mehmet Emin Aslan hayatını kaybetti.
Tepedibi Mahallesi'ndeki evlerinin yakınından geçen sulama kanalının kenarında oynayan Ahmet Aslan, ayağının kayması sonucu kanala düştü.
Kardeşini kurtarmak için suya atladı
Olayı gören ağabeyi Mehmet Emin Aslan, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen su altı kurtarma polis ekibi, yaptığı aramada iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.
Sudan çıkarılan Aslan kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Haberler
- 16:29
- 16:33
- 16:19
- 16:17
- 15:52
Sıradaki Haber
Tam kapanmada hobi dükkanlarına ilgi arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz