Tepedibi Mahallesi'ndeki evlerinin yakınından geçen sulama kanalının kenarında oynayan Ahmet Aslan, ayağının kayması sonucu kanala düştü.

Kardeşini kurtarmak için suya atladı

Olayı gören ağabeyi Mehmet Emin Aslan, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen su altı kurtarma polis ekibi, yaptığı aramada iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.

Sudan çıkarılan Aslan kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.