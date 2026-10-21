Bedir Mutabakat Zaptı dört ülkenin savunma sanayisi kabiliyetlerini buluşturacak

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan mutabakat zaptıyla 4 ülkenin askeri üretim alanında ortak projeler yürütmesi, teknik eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde iş birliğini artırması hedefleniyor.

Mutabakat zaptını, Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Güler ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imzaladı.

Anlaşmada Katar'ı Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan'ı Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, Endonezya'yı ise Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauharı temsil etti.

Ortak üretim ve teknoloji paylaşımı vurgusu

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Görgün, zaptın Türkiye'nin müttefik ülkelerle geliştirdiği iş birliği yaklaşımı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki uluslararası ortaklıklarını yalnızca platform ve sistem tedarikiyle sınırlı görmediğini belirten Görgün, şunları ifade etti:

"Bedir Mutabakat Zaptı'nı, ülkelerimizin savunma sanayisi alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren, ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkanlarını genişleten stratejik bir işbirliği zemini olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak savunma sanayisinde benimsediğimiz yaklaşım, dost ve müttefik ülkelerimize yalnızca ürün sunmanın ötesinde, bilgi birikimimizi, mühendislik kabiliyetlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmektir."

"Hedefimiz, ortak geliştirme ve üretim kapasitesini güçlendirmek"

Türk savunma sanayisinin son yıllarda ulaştığı mühendislik, tasarım, üretim ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerinin uluslararası ortaklıklar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde sürdürülebilir iş birliklerinin temelinde teknoloji paylaşımı, ortak geliştirme ve yerel üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi bulunuyor. Türkiye olarak hazır alım modellerinin ötesine geçen, ülkelerin kendi insan kaynağını ve sanayi altyapısını geliştiren ortaklıkları önemsiyoruz. Bedir Mutabakat Zaptı'nın da Katar, Pakistan, Endonezya ve Türkiye'nin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini somut projelere dönüştürmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Son 4 yılda 30 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik"

Görgün, Türk savunma sanayisinin son yıllarda ulaştığı kapasiteye dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda 2023-2026 dönemini kapsayan son 4 yılda 30 milyar doları aşkın ihracat yaptıklarını bildirdi.

Söz konusu tutarın sektörün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasına denk geldiğine işaret eden Görgün, "2025 yılında ihracatımızı yüzde 48 artırarak 10 milyar doların üzerine taşıdık. Son 12 aylık dönemde ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştık." ifadesini kullandı.

Görgün, bu başarıda savunma sanayisi diplomasisinin etkili olduğunu vurgulayarak, Bedir Mutabakat Zaptı gibi çok taraflı işbirlikleriyle teknoloji geliştirme kapasitesini ve ihracatı daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlığın ve sürdürülebilir üretim altyapısının önemine dikkati çeken Görgün, Türkiye'nin uluslararası işbirliklerinde karşılıklı kazanımı ve stratejik kapasite gelişimini öncelediğini ifade etti.

Görgün, "Günümüzün güvenlik ortamı, ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı sanayi ekosistemlerine sahip olmasını zorunlu kılıyor. Biz, geliştirdiğimiz teknolojileri savunma ve caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel barışa ve istikrara katkı sunan unsurlar olarak görüyoruz. Dost ve kardeş ülkelerimizle tesis ettiğimiz işbirliklerinin de bu anlayış doğrultusunda kalıcı kabiliyetler oluşturmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.