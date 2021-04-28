Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde, balıkçılık işletmesinin soğuk hava deposu olarak kullandığı 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yan tarafta bulunan lastik deposuna sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin, depoda hasar oluşturan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.