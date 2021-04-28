Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da depo yangını
İstanbul Eyüpsultan'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde, balıkçılık işletmesinin soğuk hava deposu olarak kullandığı 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yan tarafta bulunan lastik deposuna sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin, depoda hasar oluşturan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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