İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarıda bulundu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."