Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İGA: Yurt dışı yolcularından seyahat izin belgesi istenmeyecek
İstanbul Havalimanı İşletmesi, tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarıda bulundu.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."
Yolcularımızın dikkatine. pic.twitter.com/hXxA6XSDnJ— İGA Istanbul Airport (@igairport) April 28, 2021
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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