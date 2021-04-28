Valilik, jandarma ekiplerinin, Ergani ilçesinde bazı şüphelilerin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi edindiğini açıkladı.

Ekipler, 3 şüpheliyi, Ergani-Salman Mahallesi'nde 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere 21 tarihi eserle suçüstü yakaladı.

Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.