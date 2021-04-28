Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 11 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da bir şantiyede kalan işçiler iftarını yaptı.
Bir süre sonra işçilerin bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşandı.
Bunun üzerine 11 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, gözetim altında tutulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Tokat'ta evinin önünde kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz