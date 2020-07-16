Akşam saatlerinde hızını artıran sağanak, kent merkezinde etkili oldu.

Ani yağış dolayısıyla Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Şiddetli sağanak ve doludan korunmaya çalışan bazı vatandaşların ise ıslanmamak için çabası görüntülendi.

Çorum'da da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar, Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın saç olan çatısını bağlantı noktalarından kopardı.

[Fotoğraf: İHA]

Aynı saatlerde Atatürk Meydanı'nda bulunan bayrak direkleri ise şiddetli rüzgara dayanamayıp ortadan kırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.