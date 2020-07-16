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90 milli sporcunun ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen atamasını gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 sözleşmeli öğretmen atama işlemi için 15-19 Haziran'da başvuruların alındığı hatırlatıldı.
Atama işlemlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen öncelik sıralama tablosuna göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, başvuran adayların, atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden, kullanıcı hesaplarıyla giriş yaparak öğrenebilecekleri kaydedildi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı meb milli sporcu atama e-devletSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:33
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