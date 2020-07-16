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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 sonuç sorgulama…
2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşılabilecek.
Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2020 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.
YKS 2020 sonuçları nasıl duyurulacak?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
YKS 2020 baraj puanı düşürülmüştü
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti.
Etiketler: yks 2020 sonuçları 2020 yks sonuç sayfası ösym sonuç sorgulama yks sonuç sayfası ösym ösym sonuç sayfasıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:33
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