Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: izmir deprem Urla deprem AFADSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:20
Sıradaki Haber
İstanbul'da su fiyatlarına zam
Yükleniyor lütfen bekleyiniz