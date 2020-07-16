Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi.
Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor.
Etiketler: izmir orman yangını arazözSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 20:48
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