Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor.