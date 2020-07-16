Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, dün Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı, tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı, 58 bixi makineli tüfek mühimmatı, ağaç dipçik ve kabza ele geçirildi.