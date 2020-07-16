Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı, antitank roket atar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu kapsamda, dün Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı, tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı, 58 bixi makineli tüfek mühimmatı, ağaç dipçik ve kabza ele geçirildi.
Etiketler: hakkari haber Terör örgütü PKK mühimmatSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 20:35
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