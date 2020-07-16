Yeni nesil 112 projesinin kapsamı genişliyor. Acil çağrıların tek çatı altında toplandığı merkezlerden 47'ncisi Diyarbakır'da hizmete başladı.

Sistem, vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Birimler arasındaki koordinasyonu hızlandırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor.

'Bütün kurumların aynı anda olay yerine ulaşmasını sağlayan bir sistem'

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Bir trafik kazasıyla ilgili 112'ye çağrı düştüğünde buradaki arkadaşlar hemen koordine edip hangi diğer birimin orada bulunması gerekiyorsa onlara da çağrı aktararak ihtiyacı olan bütün kurumların aynı anda olay yerine ulaşmasını sağlayan yeni bir sistem, çağdaş bir sistem, Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Merkeze gelen ilk çağrıyı ise Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yanıtladı.

Kürtçe ve Zazaca da hizmet veriliyor

Çağrı Merkezi'nde Kürtçe ve Zazaca hizmet verecek personel de bulunuyor.

Vali Karaloğlu, Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi için de vatandaşları uyardı.