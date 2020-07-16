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Kastamonu'da tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı: 103 parça obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde 103 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada içinde sikke, yüzük ve metal parçalar bulunan tarihi eser niteliğindeki 103 parça obje ile dedektör ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser sikke kastamonuSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 19:43
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