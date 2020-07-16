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Kars'ta tır devrildi: 32 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 32 koyun da telef oldu.
Nizametin Yıkık idaresindeki kurbanlık koyun yüklü tır, Handere köyü yakınlarında devrildi.
Kazayı gören diğer sürücüler ile köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdikten sonra yola inen koyun sürüsünün kaçmasını önledi.
Kazada yaralanan sürücü Yıkık ile tırdaki Yaşar Bilge, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada tır dorsesinde bulunan koyunlardan 32'si de telef oldu.
Etiketler: Kars tır kaza koyun küçükbaş kurbanlıkSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:30
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