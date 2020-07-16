Nizametin Yıkık idaresindeki kurbanlık koyun yüklü tır, Handere köyü yakınlarında devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler ile köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdikten sonra yola inen koyun sürüsünün kaçmasını önledi.

Kazada yaralanan sürücü Yıkık ile tırdaki Yaşar Bilge, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tır dorsesinde bulunan koyunlardan 32'si de telef oldu.