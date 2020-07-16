İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıpaşa Mahallesi'nde bir araçtan çok sayıda kolinin bir eve taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada, taşıma izin belgesi olmayan 140 av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan A.Ç. ifadesinde, tüfekleri av bayisine satmak amacıyla eve getirdiğini söylediği öğrenildi.

A.Ç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.