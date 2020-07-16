Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çiftlik yandı, 25 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.
Ceylanköy köyünde Tufan Tükek'e ait çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çiftlikte çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
25 hayvan telef oldu
Yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu, bir ahır ve saman balyaları zarar gördü.
Öte yandan, çiftlikteki diğer büyük ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgeye alındı.
Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: kırklareli yangın hayvan çiftliği yangınıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:36
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