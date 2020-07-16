Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
13 kişi gözaltına alındı
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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