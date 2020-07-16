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İzmir'de 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık alanda dikili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.
Söz konusu bölgelerdeki aramalarda 3 bin 210 kök Hint keneviri bulundu.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu İzmir uyuşturucu hint keneviriSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:56
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