Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 2 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantinaya alındı.
İlçede bir kişinin, çeşitli şikayetler nedeniyle başvurduğu hastanede COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hastanede tedaviye alınan kişinin, aynı mahalledeki bir eve düğüne gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 ev karantina altına alındı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 antalya koronavirüs Antalya karantinaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:42
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