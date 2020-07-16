HDP'li vekilin eşi Ebru Işık'ın iddiasına göre karı koca Ankara'daki evlerinde önce tartıştı. Sonra Mensur Işık, eşini darp etti. Yaralanan eşini odaya kilitledi.

Eşinin "Dayanamıyorum, çok ağrım var" sözlerine aldırış etmedi.

Ebru Işık hastanede tedavi gördü

Mensur Işık, olaydan saatler sonra eşini, evlerinin bulunduğu Çankaya ilçesinden 20 kilometre uzaklıktaki bir hastaneye götürdü.

Etimesgut'taki hastanede muayene edilen Ebru Işık, doktorlardan yardım istedi. Onlar da hemen polise haber verdi.

Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı

HDP'li vekil hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Şiddete uğrayan eşine geçici koruma, Mensur Işık için de geçici uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili HDP'den de açıklama geldi. Partinin kadın meclisi, araştırma başlattıklarını bildirdi.