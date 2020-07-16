Haber Giriş: Kaynak: AA
Eren Bülbül’ün adı Suriye'de bir okulda yaşatılacak
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı Suriye’deki bir okula verildi.
Suriye’nin kuzeyindeki Soran bölgesinde bir ilköğretim okulu hizmeye açıldı.
12 sınıftan oluşan okula, "Şehit Eren Bülbül İlköğretim Okulu" adı verildi.
Türkiye sınıra yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan okulun açılışına Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi de katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kilis Vali Yardımcısı Niyazi, Suriye’nin geleceğinde birlik beraberlik mesajı verdi.
Açılışta çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Etiketler: suriye okul Şehit Eren Bülbül eren bülbülSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:37
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