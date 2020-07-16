Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında Akören köyünün, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı aktarıldı.
Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 96 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 94 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
Etiketler: Sivas koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 00:17
Son Haberler
- 01:06
- 00:42
- 00:35
- 00:02
- 00:50
Sıradaki Haber
90 milli sporcunun ataması yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz