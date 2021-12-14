Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da balıkçılar 5 gündür denize çıkamıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı.
Tekirdağ'da, balıkçılar etkili olan lodos nedeniyle 5 gündür ava çıkamıyorlar. Denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, denizin şu anda tehlikeli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız limanda bekliyor. Sert rüzgar perşembe gününe kadar devam edecek. Hava normale döndükten sonra balıkçılar yeniden avlanmak için denize açılacak" dedi.
Balıkçı Önder Dedeler de denize açılamadıkları için mesailerine ağ onararak devam ettiklerini söyledi.
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Hava Durumu Marmara Bölgesi Tekirdağ
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