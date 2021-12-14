İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Metal İşleri Sanayi bölgesindeki hurda araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, sokaklarda ve ara yollarda geçişi de etkileyen ve vatandaşların şikayetlerine konu olan araçları tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki 26 aracı kaldıran ekipler, bunları hurda araç parkına çekti.

Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde hurda araçlarla ilgili belirli aralıklarla aynı uygulamanın yapılacağını duyurdu.

[Fotoğraf: AA]