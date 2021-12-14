Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sokaklardaki sahipsiz hurda araçlar toplandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı sokaklardaki hurda araçlar, çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle toplanmaya başlandı. Araçlar, hurda araç parkına çekildi.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Metal İşleri Sanayi bölgesindeki hurda araçlarla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, sokaklarda ve ara yollarda geçişi de etkileyen ve vatandaşların şikayetlerine konu olan araçları tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Bölgedeki 26 aracı kaldıran ekipler, bunları hurda araç parkına çekti.
Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde hurda araçlarla ilgili belirli aralıklarla aynı uygulamanın yapılacağını duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa
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