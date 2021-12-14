Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan FETÖ şüphelileri R.V, V.K. ve İ.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli V.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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