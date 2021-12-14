Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye uyruklu terörist Siirt'te yakalandı
Siirt'de gerçekleştirilen terör operasyonunda, Suriye uyruklu bir terörist gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda daha önce terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına geçmiş dönemde Suriye'nin Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriyeli M.E.D'in Türkiye'ye geldikten sonra Siirt merkezdeki bir adreste bulunduğunu tespit eden ekipler harekete geçti.
Zanlı, söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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