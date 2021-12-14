Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
Yalova'nın Altınova ilçesinde dengesini kaybederek 150 metrelik uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti.
Altınova ilçesinin Ballıkaya mevkisine çıkan Osman Dağdeviren bir anda dengesini kaybederek 150 metrelik uçuruma düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.
Arama yapan ekipler, Dağdeviren'in cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: AFAD
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