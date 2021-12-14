Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, son dönemlerde yaşanan kum fırtınalarıyla gündemde..

Uzmanlara göre bunun nedeni, toprağın yanlış işlenmesi ve peşinden esen şiddetli rüzgarlar.

[Fotoğraf: AA]

Kum fırtınalarının nedeni: Yanlış gübreleme ve yanlış sulama

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin, toprak yapılarının bozulma nedenine ilişkin şunları söyledi:

"Yanlış gübreleme ve yanlış sulamaya bağlı olarak topraklarımızın yapısında bozulmalar var. Tuzlulaşma, alkalileşme olayları var. Bundan dolayı toprak yapısı bozuluyor."

Anız yangınları da kum fırtınasını tetikliyor

Tüm yasaklara rağmen, hasat döneminin ardından yapılan anız yangınları da kum fırtınasını tetikleyen bir başka etken.

Gezgin, toprakların yüzde 99'unda, yüzde 3'ün altında organik madde olduğunu, bu organik madde azlığı sebebiyle, toprakların yapısını oluşturan, toprak tanelerinin birbirine bağlanmasını azalttığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Toprağın minimum düzeyde işlenmesi fırtınayı önleyebilir

Tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımının kum fırtınalarını azaltabileceğini söyleyen Gezgin şöyle devam etti:

"Öncelikle bitkisel artıkları yakmamamız lazım. Organik madde miktarını artırmamız lazım. Yanlış sulama ve yanlış gübrelemeyi ortadan kaldırmamız lazım. Minimum toprak işleme işlemine geçmemiz lazım. Topraklarımızı alt üst etmeden bitki yetiştiriciliği yapmamız lazım."

Konya'da meydana gelen şiddetli kum fırtınasında görüş mesafesinin azalmasıyla çok sayıda araç birbirine girmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.