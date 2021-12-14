Konya'daki kum fırtınalarının sebebi ne?
Son günlerde Konya'da etkisini arttıran kum fırtınaları, gözleri yanlış işlenen toprağa çevirdi. Uzmanlara göre, yanlış sulama ve gübreleme teknikleri toprağın yapısını bozuyor, kum fırtınalarını tetikliyor.
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, son dönemlerde yaşanan kum fırtınalarıyla gündemde..
Uzmanlara göre bunun nedeni, toprağın yanlış işlenmesi ve peşinden esen şiddetli rüzgarlar.
Kum fırtınalarının nedeni: Yanlış gübreleme ve yanlış sulama
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin, toprak yapılarının bozulma nedenine ilişkin şunları söyledi:
"Yanlış gübreleme ve yanlış sulamaya bağlı olarak topraklarımızın yapısında bozulmalar var. Tuzlulaşma, alkalileşme olayları var. Bundan dolayı toprak yapısı bozuluyor."
Anız yangınları da kum fırtınasını tetikliyor
Tüm yasaklara rağmen, hasat döneminin ardından yapılan anız yangınları da kum fırtınasını tetikleyen bir başka etken.
Gezgin, toprakların yüzde 99'unda, yüzde 3'ün altında organik madde olduğunu, bu organik madde azlığı sebebiyle, toprakların yapısını oluşturan, toprak tanelerinin birbirine bağlanmasını azalttığını söyledi.
Toprağın minimum düzeyde işlenmesi fırtınayı önleyebilir
Tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımının kum fırtınalarını azaltabileceğini söyleyen Gezgin şöyle devam etti:
"Öncelikle bitkisel artıkları yakmamamız lazım. Organik madde miktarını artırmamız lazım. Yanlış sulama ve yanlış gübrelemeyi ortadan kaldırmamız lazım. Minimum toprak işleme işlemine geçmemiz lazım. Topraklarımızı alt üst etmeden bitki yetiştiriciliği yapmamız lazım."
Konya'da meydana gelen şiddetli kum fırtınasında görüş mesafesinin azalmasıyla çok sayıda araç birbirine girmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.