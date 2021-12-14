Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da havadan karadan trafik denetimi
[Fotoğraf: DHA Arşiv ]
Antalya'da, havadan ve karadan yapılan denetimlerde 587 sürücüye para cezası kesildi.
Antalya'da, Trafik Denetleme ekiplerince, 6-13 Aralık'ta helikopter ve drone destekli, trafik kontrolleri gerçekleştirildi.
Kontrollerde, 587 sürücüye para cezası verildi.
Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 araç ve 369 yolcu olmak üzere 474 yol kullanıcısına eğitim verildi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.
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