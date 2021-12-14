Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kaçakçılara operasyon: 7 milyon 900 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaçakçılara operasyon düzenlendi. Yapılan baskında bir iş yerinde 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, iş yerinin deposunda, 7 milyon 900 bandrolsüz boş makaron bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Ordu
Son Haberler
- 12:53
- 13:05
- 12:45
- 12:54
- 12:40
Sıradaki Haber
Bahçede atış talimi yaptı, balkondaki doktoru ağır yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz