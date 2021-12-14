Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarını yakalamak için çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada, çok sayıda uyuşturucu ve yapım malzemesi ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.
Ayrıca, şüpheli E.T.K'nın Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapan ekipler, 1666 kapsül hap buldu.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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