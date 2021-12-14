Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Aksın Serarslan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki evinin balkonundaydı. Bu sırada çevrede ateşlenen bir silahtan çıkan saçmalar başına isabet etti, Serarslan yere yığıldı.

Ağır yaralanan Aksın Serarslan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesi sürüyor.

Şüphelinin evindeki tüfeğe el kondu

Mahalle sakinleri önceki günlerde de bölgede silah sesleri duyulduğunu söyleyince çalışma başlatıldı.

Bir şüpheli gözaltına alındı. Evinin bahçesinde bulunan kapsüller ile silah balistik incelemeye gönderdi.

Zanlının ifadesi: Atış talimi yapıyordum

Tutuklanan zanlının ifadesinde yeni aldığı av tüfeğiyle evinin bahçesinde atış talimi yaptığını söylediği öğrenildi.