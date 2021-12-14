Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen bir araç, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Araçta sıkışan 30 yaşındaki Mahmut Akbulut ile yanında bulunan 25 yaşındaki Eda Nur Akbulut'un yaşamı yitirdiği belirlendi.

Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.