Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen bir araç, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Araçta sıkışan 30 yaşındaki Mahmut Akbulut ile yanında bulunan 25 yaşındaki Eda Nur Akbulut'un yaşamı yitirdiği belirlendi.
Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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