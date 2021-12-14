Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hak sahipleri için merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi, Bahçekapı, Gölardı ve Kuyulu köyleri ile Sivrice ilçesinin Dedeyolu ve Kürk köyünde yapılan toplam 379 konutun İl Özel İdaresi'nde kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için yapılanların bekletmeden kuralarını çektiklerini söyledi.

Toraman, "Aralık ayı içerisinde toplam 2 bin 266 konutun kurasını çekmiş olacağız. Depremden dolayı hak sahipliği için müracaat eden tüm vatandaşlarımızın konutlarının kurasını çekmiş oluyoruz" dedi.