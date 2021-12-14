Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
Kırşehir'de, Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kent merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 Iraklı şüpheli yakalandı.
Aramalarda, zanlıların terör örgütünün Irak'taki yapılanmasında farklı birimlerde görev aldıklarına dair fotoğraf ve belgeler bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ Kırşehir Terörle Mücadele
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