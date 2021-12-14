Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İlker Değirmenci ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Takdiri indirim uygulanmadı

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Değirmenci, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Değirmenci, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Sanık Değirmenci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "resmi belgede sahtecilikten" ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Değirmenci'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Örgüt mensuplarına sahte kimlikler hazırlıyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Değirmenci'nin, FETÖ'nün emniyet gizli sorumlulalarından Ümit Horzum ile örgüt mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtiliyordu.

Aynı zamanda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna dikkat çekilen Değirmenci'nin, örgütün kapatılan kurumlarında görev yaptığı da aktarıldı.