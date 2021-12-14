Adana'da, farklı adreslerde 2 kişinin çantasını ve cep telefonunu çalan kapkaççılar, yaklaşık 100 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilip yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde, H.K., sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli 2 kişi çantasını elinden alıp kaçtı.

Yaklaşık bir saat sonra, Güney Kuşak Bulvarı'nda bekleyen Y.K.'nın da elindeki cep telefonu motosikletli 2 zanlı tarafından çalındı.

İhbarlar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.T. ve Y.Ç. olduğunu belirledi. Yakalanan S.T. ve Y.Ç. tutuklandı.