Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amanoslar'da terör operasyonu: Anti tank mayını ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye kırsalında terör örgütü tarafından kullanılan sığınakta yaklaşık 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Jandarma, Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama tarama çalışması yaptı.
Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta yaklaşık 50 kilogram anti tank mayını ele geçirildi. Patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Osmaniye PKK/KCK
Sıradaki Haber
Turan Güneş'teki çalışmalar Mart 2022'de tamamlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz