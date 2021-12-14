Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kavşakların yapımı için 2020'de ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Açıklamada, ihale aşamasında bölgede yaşayan vatandaşların itirazları üzerine projede revizyonlara gidildiği ve yeniden ihaleye çıkılması nedeniyle çalışmaların planlanandan geç başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT Genel Müdürlüğü önü katlı kavşak yapım işi için 22 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış, 6 Ekim 2021'de yer teslimi yapılmıştır. Toplam 1022 adet fore kazık yapılacak olup bunların 340 adedinin işlemi tamamlanmıştır. 2022 yılı mart ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Panora önü katlı kavşak yapım işi için ise 23 Ağustos 2021'de sözleşme imzalanmış, 6 Ekim 2021'de yer teslimi yapılmıştır. Toplam 757 adet fore kazık yapılacak olup bunların 696 adedinin işlemi tamamlanmıştır. 2022 yılı ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Fore kazık işleminin çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı çalışmalar 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Fore kazık işlemi bittikten sonra çalışmalar tam kapasite ile sürdürülerek yeni köprüler halkımızın hizmetine sunulacaktır."