Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da izinsiz patlayıcı bulunduran mermer ocaklarına baskın
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilen 3 mermer ocağı işletmesinde arama yaptı. Yapılan aramada 129 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde ve Bomba Arama İmha Timi ekipleri, izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu belirlenen 3 mermer ocağında arama yaptı.
Bomba tespit köpeği de kullanılan aramada 129 kilogram sodyum klorat, 106 metre uzunluğunda kablo ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olayla ilgili mermer ocaklarının sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu
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