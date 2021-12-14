Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki uyuşturucu soruşturmasında 30 gözaltı kararı
İzmir'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dört aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından 30 şüpheliyi tespit etti.
Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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